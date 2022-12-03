В Москве потушен пожар в ресторане на Цветном бульваре

Пожар в ресторане на Цветном бульваре в Москве потушен. Об этом заявили в столичном главке МЧС. По данным ведомства, пострадавших в результате случившегося нет.

Работа спасательных служб на месте пожара в ресторане на Цветном бульваре в Москве. Видео © LIFE

"<...> Происходило возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе на первом этаже, [где] находится ресторан, шестиэтажного административного здания. Принятыми мерами в 21:09 пожар [был] локализован. В 21:15 — ликвидация открытого горения", — рассказали в ГУ МЧС РФ по Москве.

При этом до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 20 человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, запечатлена работа спасательных служб.