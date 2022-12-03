Экс-депутата Рады Олега Ляшко высмеяли из-за "фото с передовой"
Украинцы не оценили "боевое фото" экс-депутата Рады Олега Ляшко в Twitter
Олег Ляшко "на передовой". Фото © Twitter / Олег Ляшко
Украинские пользователи Twitter высмеяли бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который решил в честь 50-летия сфотографироваться в военной форме с оружием в руках. Скандальному политику посоветовали удалить "боевой снимок", чтобы не позориться.
"Только проснулся в 11 утра и сразу на фотосессию, не бережёт себя совсем", — прокомментировал фото экс-парламентария один из пользователей.
"Я понимаю, что в Киеве нет боевых действий, но он хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов положил", — отметил другой.
"Сними форму, клоун. Не позорься", — написал третий.
Многие комментаторы возмущены тем, что украинские политики ничем не гнушаются ради пиара собственной персоны. Подобные выходки рассчитаны на недалёких людей, считают пользователи соцсети.
А ранее Лайф сообщал, что на насмешки в Сети нарвался украинский депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который "разминировал" машину с помощью ветки. Парламентарий просто двигал помятую каску, которую после этого спокойно взял в руки обычный солдат.