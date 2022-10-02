Как лидер Радикальной партии Украины и один из главных персонажей Майдана Олег Ляшко стал нацистом Народный депутат, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко вместе с боевиками "Азова"* прославился пытками в Донбассе. Его ищет Следственный комитет России. Что о нём известно? 38248 38248 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Недавно в социальных сетях скандального украинского политика Олега Ляшко появилось фото, свидетельствующее, что он вновь отправился на фронт. Не исключено, что российским силовикам теперь удастся добраться до него, чтобы призвать к ответу за преступления против мирных жителей Донбасса. Ещё в 2015 году Следственный комитет РФ возбудил против Ляшко и других командиров "Азова" уголовное дело.

Фото © Twitter / Сергей Наумович

Из колхозников в журналисты, а потом в зэки

— Мой отец бросил мою мать, когда она меня родила. Моя мама отдала меня двухлетним в детдом, потому что не было на что кормить, — так народный депутат Олег Ляшко, который в этом году отметил пятидесятилетие, рассказывал о своём детстве.

Сирота рано стал зарабатывать гроши, не брезгуя ничем. Сначала он подрабатывал пастухом, затем подался в трактористы. Сельская жизнь его мало устраивала, и Ляшко стал писать статьи в борзнянскую районную газету "Комуністична праця", где молодого парня заприметил черниговский корреспондент Анатолий Туркени, который и дал ему рекомендацию на стажировку на "Радио Свобода", после чего Ляшко сделал журналистскую карьеру в ряде киевских изданий.

В 1994 году судебная коллегия по уголовным делам Киевского городского суда признала Ляшко виновным в "хищении госимущества на сумму один миллион 300 тысяч карбованцев и коллективного на сумму один миллион 100 тысяч карбованцев". По итогу суда Ляшко получил шесть лет лишения свободы, но вышел уже через четыре года по амнистии в честь 50-летия Победы.

После отсидки Ляшко вернулся к написанию статей, за одну из которых получил второй (на этот раз условный) срок — за клевету на вице-премьера Василия Дурдинца.

Дважды судимый депутат Рады

В 2006 году Ляшко стал депутатом Рады V созыва в составе блока Юлии Тимошенко. Интересно, что дважды судимый Ляшко стал главой подкомитета по вопросам регламента и депутатской этики. С 2012-го Ляшко — заместитель главы Комитета по вопросам финансов. Со временем политик ушёл от Тимошенко, основав свою собственную "радикальную партию".

Верховная рада. Фото © Shutterstock

С того времени Ляшко регулярно попадал в скандалы. Однажды депутата задержали за попытку вывоза в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната — 12 и 14 лет. Ещё один подросток обвинял Ляшко в изнасиловании. Все скандалы завершились для политика благополучно.

У Ляшко репутация примерного семьянина, он уже долгое время живёт с бывшим администратором зала игровых аппаратов Роситой Сайранен.

Ляшко после Майдана

Ляшко активно борется с сепаратизмом. Он пытался противодействовать проведению референдума о статусе Донецкой области. В марте 2014 года депутат внёс в Раду законопроект, в котором предлагал считать изменниками Родины участников митингов за присоединение к России и тех, кто препятствует движению военных и военной техники, предложив применять к таким людям смертную казнь.

Фото © Getty Images / Andriy Onufriyenko

Тогдашний лидер "Азова" — главный нацист Украины Андрей Билецкий — называл Ляшко одним из главных лоббистов полка, который помогал не только словом, но и вооружением. На фоне активного пиара "Азова" Ляшко достиг немыслимых для него политических результатов, в мае 2014-го с результатом 8,32% голосов заняв третье место на президентских выборах.

Ляшко активно участвовал в военных операциях в Донбассе. Например, его упоминал шведский нацист Микаэль Скилт, который руководил разведотрядом "Азова" при штурме Мариуполя в июне 2014 года.

В сентябре 2015 года Следственный комитет России возбудил против Ляшко и боевиков "Азова" уголовное дело о похищении человека, истязаниях, применении запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 356 УК РФ). В частности, речь идёт о похищении и пытках жителя Мариуполя Дмитрия Чайковского.

В 2016 году на Украине возбудили уголовное дело против Ляшко за угрозы в адрес прокурора Черниговской области Виктора Носенко.

В последнее время Ляшко теряет популярность: с 2019 года он больше не в Раде, оставаясь только во главе созданной им партии.

Валюта и крестьянские вилы

В одной из последних деклараций Ляшко задекларировал 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличными. Также на двух счетах в банках — 1 844 775 грн и 190 700 грн. Помимо нескольких квартир и автомобилей он также задекларировал коллекцию монет, премиальные часы Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet, беговую дорожку и велотренажёр, мебель, ювелирные изделия и... крестьянские вилы.

В настоящее время Ляшко проживает по адресу г. Киев, улица Московская, 46/2, квартира 105. Также у нардепа есть жильё на бульваре Леси Украинки, 24, квартира 154. Скандального политика можно услышать по телефонам +380674663588 и +380672322707.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

Авторы Станислав Сенькин