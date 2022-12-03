Армия Израиля заявила о сиренах воздушной тревоги в районах к северу от сектора Газа

Воздушная тревога сработала сегодня вечером в некоторых районах на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа, оповещая людей о возможных ракетных обстрелах. Об этом говорится в заявлении армии страны в Twitter.

"Были получены сообщения о сиренах, прозвучавших в открытой местности в районе вокруг северной части сектора Газа. Подробности последуют", — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что одну ракету по территории Израиля выпустили палестинские радикалы из сектора Газа, при этом система противовоздушной обороны для её ликвидации не использовалась. Между тем израильская Служба тыла продолжает работать в штатном режиме, сказано в заявлении.