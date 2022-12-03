В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную
Марочко: ВСУ перебросили три группировки с наёмниками из Польши и Германии под Кременную
Украинские войска перебросили три ударные группировки, в состав которых входят польские и немецкие наёмники, в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
"В районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наёмниками", — приводит ТАСС слова Марочко.
Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. По его словам, подразделения противника в этих районах почти на 100% состоят из иностранных наёмников.
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