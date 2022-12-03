В ЛНР сообщили о переброске группировок ВСУ с иностранными наёмниками под Кременную

Украинские войска перебросили три ударные группировки, в состав которых входят польские и немецкие наёмники, в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. По его словам, подразделения противника в этих районах почти на 100% состоят из иностранных наёмников.