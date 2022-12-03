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3 декабря, 13:28

Российские военные за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 190 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.

На Купянском направлении потери украинской армии составили до 60 человек, столько же — на Донецком. Более 40 военнослужащих убитыми и ранеными ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении, на Краснолиманском направлении потери противника составили более 30 человек.

ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска

ВС РФ поразили два пункта дислокации иностранных наёмников в районе Краматорска

Ранее Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы России сбили вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Селидово в ДНР.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин

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