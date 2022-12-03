Российские военные за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 190 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всех направлениях. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.

На Купянском направлении потери украинской армии составили до 60 человек, столько же — на Донецком. Более 40 военнослужащих убитыми и ранеными ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении, на Краснолиманском направлении потери противника составили более 30 человек.