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3 декабря, 13:27

Макрон: Франция никогда не пойдёт на ослабление своей армии ради поставок Киеву

Франция никогда не станет ослаблять способности своей армии ради увеличения поставок Украине. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

"Мы никогда не пойдём на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан", — ответил он на соответствующий вопрос.

Макрон подчеркнул, что Париж никогда не поставит такое оружие, которое могло бы сделать его стороной конфликта в результате его использования для нападений на РФ. При этом Франция продолжает делать всё возможное, но при соблюдении этих ограничений.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Светлана Оперук

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