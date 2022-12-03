Макрон: Франция никогда не пойдёт на ослабление своей армии ради поставок Киеву
Франция никогда не станет ослаблять способности своей армии ради увеличения поставок Украине. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
"Мы никогда не пойдём на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан", — ответил он на соответствующий вопрос.
Макрон подчеркнул, что Париж никогда не поставит такое оружие, которое могло бы сделать его стороной конфликта в результате его использования для нападений на РФ. При этом Франция продолжает делать всё возможное, но при соблюдении этих ограничений.
Ранее Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Французский президент отметил слова российского коллеги Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам РФ, развёртывая оружие, которое может ей угрожать.
ТАСС / AP / Susan Walsh