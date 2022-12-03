Слуцкий рассказал, как простые европейцы "устают" от Украины

Рядовые жители Европы начинают всё меньше поддерживать Украину, особенно это ощущается на фоне нарастающего энергетического кризиса. Об этом в телеграм-канале написал председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"От Украины всё больше все устают. Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев неуклонно снижается. Эту тенденцию зафиксировали в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, в целом по Евросоюзу. Тает готовность граждан европейских стран поддерживать украинский неонацистский режим оружием", — отметил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что всё чаще появляется информация о том, что терпению жителей стран Запада "приходит конец", а на фоне энергетического кризиса ситуация находится на грани "кипения". При этом решение Евросоюза ввести потолок цен на российскую нефть может в ближайшее время ударить по нему бумерангом.