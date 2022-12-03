Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы
Будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать в себя гарантии для России. О необходимости данной меры заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в эфире телеканала TF1.
"Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идёт, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развёртывая оружие, которое может ей угрожать", — сказал он.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и России после окончания украинского конфликта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине и "добиться конкретных вещей". Он также уточнил, что развитие ситуации в Незалежной в ближайшие недели и месяцы "позволит определить правильный момент и выбор украинцев".
ТАСС / Zuma