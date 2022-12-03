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3 декабря, 12:55

Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в честь Бандеры и Петлюры

Власти Изюма Харьковской области приняли решение изменить 22 топонима. Об этом сообщил в соцсетях заместитель мэра Владимир Мацокин.

"Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города", — написал он.

По словам Мацокина, улица Московская будет названа в честь Ивана Мазепы, Пушкинская — в честь Степана Бандеры, площадь Революции переименуют в площадь Героев Крут, улицу Ломоносова — в Романа Ратушного, Пролетарская улица превратится в Лондонскую, Горького — в улицу Виталия Солярова, Тургенева — в Джохара Дудаева, Суворова — в Семёна Петлюры, Волоха — в гетмана Полуботка, а улица Камчатская станет улицей Аляски. Соответствующие документы уже направлены на утверждение главе Администрации Харьковской области.

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ТАСС / AP Photo / Leo Correa

Светлана Оперук
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