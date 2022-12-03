Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в честь Бандеры и Петлюры
Власти Изюма Харьковской области приняли решение изменить 22 топонима. Об этом сообщил в соцсетях заместитель мэра Владимир Мацокин.
"Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города", — написал он.
По словам Мацокина, улица Московская будет названа в честь Ивана Мазепы, Пушкинская — в честь Степана Бандеры, площадь Революции переименуют в площадь Героев Крут, улицу Ломоносова — в Романа Ратушного, Пролетарская улица превратится в Лондонскую, Горького — в улицу Виталия Солярова, Тургенева — в Джохара Дудаева, Суворова — в Семёна Петлюры, Волоха — в гетмана Полуботка, а улица Камчатская станет улицей Аляски. Соответствующие документы уже направлены на утверждение главе Администрации Харьковской области.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека. При этом многие политики указывают на дороговизну подобных изменений и наличие более важных проблем.
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ТАСС / AP Photo / Leo Correa