Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в честь Бандеры и Петлюры

По словам Мацокина, улица Московская будет названа в честь Ивана Мазепы, Пушкинская — в честь Степана Бандеры, площадь Революции переименуют в площадь Героев Крут, улицу Ломоносова — в Романа Ратушного, Пролетарская улица превратится в Лондонскую, Горького — в улицу Виталия Солярова, Тургенева — в Джохара Дудаева, Суворова — в Семёна Петлюры, Волоха — в гетмана Полуботка, а улица Камчатская станет улицей Аляски. Соответствующие документы уже направлены на утверждение главе Администрации Харьковской области.