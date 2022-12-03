Голосование за название для Российского движения детей и молодёжи продлили до 10 декабря
До 10 декабря продлили голосование за название для Российского движения детей и молодёжи. Это связано с тем, что процесс идёт очень активно. Об этом сообщила пресс-служба движения.
"Голосование идёт настолько активно, что организаторы решили продлить его ещё на неделю. До 10 декабря каждый, кто ещё сомневается или не определился с выбором, может отдать свой голос за понравившийся вариант", — сказано в пресс-релизе.
Ранее Лайф сообщал о том, что Российское движение детей и молодёжи запустило голосование с помощью чат-бота во "ВКонтакте" за новое название организации. Бот предлагает на выбор названия: "Российское движение детей и молодёжи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодёжи", "Юная Россия" и "Большая перемена".
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