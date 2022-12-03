Голосование за название для Российского движения детей и молодёжи продлили до 10 декабря

До 10 декабря продлили голосование за название для Российского движения детей и молодёжи. Это связано с тем, что процесс идёт очень активно. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Голосование идёт настолько активно, что организаторы решили продлить его ещё на неделю. До 10 декабря каждый, кто ещё сомневается или не определился с выбором, может отдать свой голос за понравившийся вариант", — сказано в пресс-релизе.