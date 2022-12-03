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3 декабря, 12:41

Постпред РФ Ульянов: С этого года Европа будет жить без российской нефти

Введение потолка цен на российскую нефть приведёт к тому, что уже с этого года Европа будет жить без чёрного золота из РФ. Об этом в телеграм-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", — написал он.

Ульянов также призвал "подождать" и заявил, что в ближайшее время Европа будет обвинять Россию "в использовании нефти в качестве оружия".

В Госдуме назвали главную опасность ввода ценового потолка на нефть из России

В Госдуме назвали главную опасность ввода ценового потолка на нефть из России

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.

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Shutterstock / Pit Stock

Артур Белкин

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