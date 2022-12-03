Постпред РФ Ульянов: С этого года Европа будет жить без российской нефти

Введение потолка цен на российскую нефть приведёт к тому, что уже с этого года Европа будет жить без чёрного золота из РФ. Об этом в телеграм-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", — написал он.

Ульянов также призвал "подождать" и заявил, что в ближайшее время Европа будет обвинять Россию "в использовании нефти в качестве оружия".