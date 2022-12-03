В Госдуме назвали главную опасность ввода ценового потолка на нефть из России

Введение потолка цен на нефть из России является абсолютно нерыночной мерой и может грозить в дальнейшем созданием картеля потребителей энергоресурсов, которые будут пытаться диктовать свои условия. Такое мнение URA.RU выразил член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

"Я полагаю, что конечной целью откровенно враждебных действий является попытка стран G7, Австралии, ЕС пересмотреть базовые подходы, на которых сегодня функционирует энергетический рынок, тем самым сформировать так называемый картель потребителей, который смог бы диктовать свои условия не только России, но и странам, которые являются основными экспортёрами нефти, прежде всего входящим в организацию ОПЕК", — заявил Станкевич.

При этом парламентарий отметил, что добыча нефти в России останется рентабельным бизнесом.