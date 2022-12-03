Захарова заявила об угрозе сексуального насилия для жительниц Украины в Европе
Реальная угроза для украинских женщин исходит на самом деле не от России, а от Европы, где участились случаи сексуального насилия в отношении беженок из Незалежной. Такое заявление в телеграм-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, жена президента Украины Елена Зеленская, экс-омбудсмен Незалежной по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель генсека ООН Прамила Паттен обвиняли ВС РФ в сексуальном насилии против украинок. В дальнейшем же выяснилось, что их заявления являются ложью.
"Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки всё чаще становятся жертвами сутенёрства и попадают в сексуальное рабство", — написала она.
Тем не менее, на данные сообщения Киев и международное сообщество никак не отреагировали, как и правочеловеческие структуры. И это при том, что шведские СМИ уже на протяжении более месяца публикуют репортажи об изнасилованиях украинок. Игнорирование этого происходит по той причине, что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме не в правилах ООН, заявила Захарова. Или, предположила она, потому что отрабатывается очередной политический заказ.
Ранее сообщалось, что украинская беженка пожаловалась на антисанитарию в британском хостеле. По словам женщины, из-за плесени в помещении у ребёнка начались проблемы со здоровьем, кашель.
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ТАСС / dpa / picture-alliance