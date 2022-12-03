Активисты "Бессмертного полка" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
В День Неизвестного Солдата активисты "Бессмертного полка России" совместно с представителями общественных объединений, ветеранами и кадетами почтили память воинов, погибших на полях сражений.
Представители "Бессмертного полка" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Видео © LIFE
К могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены они возложили венки и цветы, а также особо подчеркнули символичность этого мероприятия в условиях проведения специальной военной операции. Как передаёт корреспондент Лайфа, в церемонии участвовали генеральный координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян, сопредседатель Центрального штаба БПР Сергей Макаров, а также актёр театра и кино Игорь Петренко.
День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря — ежегодно с 2014 года. Эта дата учреждена в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, а в школах — уроки мужества.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею экс-бойца "Сомали", получившего ранение в ходе спецоперации, о создании социально-реабилитационного центра для военнослужащих в Донбассе. По словам бойца, создание реабилитационных центров очень помогло бы мужчинам, которые получили тяжёлые ранения в ходе боевых действий в Донбассе, ведь "важно не то, что потеряно, а то, что осталось".
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