Активисты "Бессмертного полка" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

В День Неизвестного Солдата активисты "Бессмертного полка России" совместно с представителями общественных объединений, ветеранами и кадетами почтили память воинов, погибших на полях сражений.

Представители "Бессмертного полка" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Видео © LIFE

К могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены они возложили венки и цветы, а также особо подчеркнули символичность этого мероприятия в условиях проведения специальной военной операции. Как передаёт корреспондент Лайфа, в церемонии участвовали генеральный координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян, сопредседатель Центрального штаба БПР Сергей Макаров, а также актёр театра и кино Игорь Петренко.

День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря — ежегодно с 2014 года. Эта дата учреждена в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, а в школах — уроки мужества.