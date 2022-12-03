Балицкий опроверг распространяемые Киевом слухи о мобилизации в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о проведении в регионе мобилизации, а появление таких слухов — дело рук пропаганды киевского режима. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Киевская пропаганда не успокаивается в своём безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации чётко регламентирует этот вопрос", — написал Балицкий.

Он также заметил, что жители Запорожья могут смело выбрасывать в мусорку подобные "повестки", если они начнут их получать. Однако желающие защищать регион могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. В заключение глава региона призвал верить только официальной информации.