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3 декабря, 10:53

Балицкий опроверг распространяемые Киевом слухи о мобилизации в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о проведении в регионе мобилизации, а появление таких слухов — дело рук пропаганды киевского режима. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Киевская пропаганда не успокаивается в своём безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации чётко регламентирует этот вопрос", — написал Балицкий.

Он также заметил, что жители Запорожья могут смело выбрасывать в мусорку подобные "повестки", если они начнут их получать. Однако желающие защищать регион могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. В заключение глава региона призвал верить только официальной информации.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию граждан, которые отслужили год в условиях военного положения.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Артур Белкин

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