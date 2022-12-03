Вице-премьер Чернышенко сообщил о создании "оркестра" научно-образовательных инициатив
В России благодаря господдержке сформировался "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, который позволяет создавать новые технологии для развития страны. Об этом в интервью студии общества "Знание" в рамках II Конгресса молодых учёных в Сочи заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мне больше нравится слово "оркестровка". Очень многое зависит от дирижёра, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", — отметил он.
Вице-премьер добавил, что российская наука развивается благодаря общей работе разных структур. Благодаря госпрограмме научно-технологического развития объединены значительные средства, которые невозможно использовать не по назначению.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в возможности страны совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу. Об этом он сказал в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус".