Вице-премьер Чернышенко сообщил о создании "оркестра" научно-образовательных инициатив

В России благодаря господдержке сформировался "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, который позволяет создавать новые технологии для развития страны. Об этом в интервью студии общества "Знание" в рамках II Конгресса молодых учёных в Сочи заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мне больше нравится слово "оркестровка". Очень многое зависит от дирижёра, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", — отметил он.

Вице-премьер добавил, что российская наука развивается благодаря общей работе разных структур. Благодаря госпрограмме научно-технологического развития объединены значительные средства, которые невозможно использовать не по назначению.