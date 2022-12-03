Психолог перечислила методы борьбы с эмоциональным выгоранием при воспитании детей

Физическая активность, сериалы и релаксирующие упражнения могут помочь матерям справиться с раздражительностью, усталостью и выгоранием, связанными с воспитанием ребёнка. Об этом рассказала психолог Екатерина Комарова.

По её словам, к апатии может привести чрезмерная эмоциональная и физическая нагрузка, а также дополнительная ответственность, которая появляется у родителей с рождением ребёнка. При этом женщины больше подвержены такому состоянию, поскольку тратят больше сил, заботясь о детях.

Эмоциональное выгорание может сопровождаться страхами, слезливостью, чувством опустошённости и даже агрессией. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендовала уделять больше времени себе.

"Отследите свои желания в моменты, когда вы испытываете раздражение, отчаяние, злость или скуку и тоску, а ребёнок настойчиво просит внимания, но дело может подождать. Спросите себя в момент раздражения: "Что я чувствую сейчас?", "С чем связано моё напряжение?", "Как я могу сейчас помочь себе?" Осознанно подышите три минуты с долгим выдохом и большими паузами", — посоветовала Комарова в беседе с "Газетой.ru".

Психолог добавила, что помочь побороть выгорание может любимое дело. Например, зарядка, медитация, релаксирующие упражнения, арт-терапия или просмотр сериала. Если проблему не удаётся решить самостоятельно, то необходимо обратиться к специалисту.