ОАК передала Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-35С

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщается на сайте организации.

"За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК вложен значительный объём инвестиций в рамках федеральных целевых программ. Построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства. Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Истребители прошли весь цикл наземных и лётных испытаний и уже отправились к местам несения службы. Как заметил глава ОАК Юрий Слюсарь, сейчас мощности авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где и была выпущена новая партия истребителей, полностью загружены.