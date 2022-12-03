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3 декабря, 10:23

ОАК передала Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-35С

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщается на сайте организации.

"За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК вложен значительный объём инвестиций в рамках федеральных целевых программ. Построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства. Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Истребители прошли весь цикл наземных и лётных испытаний и уже отправились к местам несения службы. Как заметил глава ОАК Юрий Слюсарь, сейчас мощности авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, где и была выпущена новая партия истребителей, полностью загружены.

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Ранее Лайф сообщал, что российский модернизированный боевой самолёт пятого поколения Су-57 совершил первый полёт на аэродроме в Подмосковье.

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Пресс-служба ОАК

Артур Белкин

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