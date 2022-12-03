Актёр Петренко: Мы должны отдавать часть сердца бойцам СВО, которые борются за нас

Пока российские войска находятся в зоне боевых действий и борются за живущих спокойной жизнью, мы должны быть едины и отдавать им частичку сердца. Таким мнением поделился актёр Игорь Петренко в беседе с Лайфом в ходе возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Актёр Игорь Петренко — о важности Дня Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного Солдата, который учреждён в 2014 году. Петренко поделился, что ещё в первый год Великой Отечественной войны его дедушка пропал без вести. Не исключено, что тело солдата лежит в одной из братских могил. По словам актёра, необходимо чтить память всех воинов, как найденных, так и безвестно пропавших. И тогда, считает он, у нас будет "правильный баланс понимания этой жизни". Артист подчеркнул, что в ходе боевых действий на территории Украины военные отдают свои жизни.

"А здесь у нас идёт, продолжается жизнь. <…> Мы должны быть едины. Мы должны в этот момент, пока одни стоят на страже и дерутся за нас, <…> часть сердца отдавать этим ребятам. <…> Тогда мы будем крепки", — сказал Петренко.