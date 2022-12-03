В Саратове водитель автобуса врезался в столб, пострадало 10 человек

В Саратове водитель автобуса № 11 не справился с управлением и врезался в столб. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Последствия аварии с автобусом в Саратове. Видео © Telegram / Следком

"3 декабря около 12:10 напротив дома 239 по ул. Большая Садовая города Саратова водитель 1965 года рождения, управляя автобусом МАЗ — маршрут № 11, в пути следования не справился с управлением и совершил наезд на столб", — говорится в сообщении.

Предварительно, в ДТП пострадало 10 пассажиров, их госпитализировали. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество потерпевших. Как сообщает в телеграм-канале пресс-служба регионального правительства, причиной аварии, по предварительным данным, является отказ тормозов.





На месте аварии также находится начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину контролировать оказание первой медпомощи пострадавшим. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, сообщила в телеграм-канале пресс-служба СК России.