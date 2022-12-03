Психолог рассказала о заболеваниях, которые могут провоцировать ночные кошмары

Ночные кошмары могут свидетельствовать о наличии воспалительных процессов в организме. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Олеся Иневская. По её словам, чаще всего именно посттравматический синдром (ПТСР) является причиной того, что человек видит плохие сны, однако есть и другие причины, например ОРВИ и грипп.

"Проблема в том, что ПТСР может манифестировать через несколько лет после психотравмирующего инцидента и человек может не связывать эти два события. Кошмары чаще всего включают в себя элементы, схожие с самой травмой. Например, женщина, страдающая ПТСР после смерти супруга, может видеть повторяющийся кошмар, как рядом с ней падают самолёт или бомба, уничтожающая всё вокруг", — пояснила специалист.

По словам психолога, кошмары по сути являются способом обработки травмирующего события и возможностью переписать его концовку, придав истории более позитивное завершение. Помимо ПТСР к причинам ужасных сновидений относятся стрессы, страхи, комплексы, физические и эмоциональные перегрузки, а также ряд заболеваний, включая лунатизм. Вместе с тем кошмары, как указала наша собеседница, могут быть вызваны употреблением наркотиков, алкоголя или некоторых лекарственных препаратов.

"Неповторяющиеся ночные кошмары могут быть признаком воспалительных процессов организма, причинами которых могут являться грипп, ОРВИ, повышение температуры, мышечная переутомлённость или воспалительные процессы внутренних органов, например такие, как воспаление аппендикса и другие", — добавила Иневская.

Если после тревожного сна человек чувствует телесное недомогание, то ему необходимо пройти медобследование организма. В случае отсутствия переутомлённости и физического истощения можно просто пересмотреть распорядок дня, резюмировала психолог.