Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ из-за упоминания Шукюра
Турецкого комментатора Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022
Турецкий футболист Хакан Шукюр, из-за которого был отстранён комментатор Альпер Бакирджигил. Обложка © ТАСС / Imago images / Camera 4
Турецкого комментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча ЧМ по футболу 2022 года в Катаре. Причиной этому послужило его упоминание самого раннего гола в истории чемпионатов мира, который забил в 2002-м нападающий Хакан Шукюр. Об этом сообщает Karar.
"Игра началась с быстрого гола. Но стоит сказать, что самый быстрый гол в истории чемпионатов мира на 11-й секунде матча против Южной Кореи забил Хакан Шукюр", — сказал комментатор.
Дело в том, что турецкий футболист Шукюр действительно забил самый быстрый гол в истории ЧМ. Мяч был заброшен в ворота соперника уже через 9,8 секунды после начала игры. Завершив карьеру, спортсмен занялся политикой, но в этой деятельности он не преуспел. Так, в 2015 году его уличили в связях с радикалами, а годом позже он был обвинён в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас, по некоторым данным, он живёт в США и работает таксистом.
Что касается судьбы Альпера Бакирджигила, данная ситуация обрела довольно широкий резонанс. В некоторых СМИ даже появлялись сообщения о его увольнении, однако позже эту информацию опровергли.
Ранее Лайф писал, что катарское ТВ сняло пародию на акцию сборной Германии с закрытыми ртами. Сама же команда не смогла пробиться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд, что произошло впервые в истории.