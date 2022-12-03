Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ из-за упоминания Шукюра

Турецкого комментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча ЧМ по футболу 2022 года в Катаре. Причиной этому послужило его упоминание самого раннего гола в истории чемпионатов мира, который забил в 2002-м нападающий Хакан Шукюр. Об этом сообщает Karar.

"Игра началась с быстрого гола. Но стоит сказать, что самый быстрый гол в истории чемпионатов мира на 11-й секунде матча против Южной Кореи забил Хакан Шукюр", — сказал комментатор.

Дело в том, что турецкий футболист Шукюр действительно забил самый быстрый гол в истории ЧМ. Мяч был заброшен в ворота соперника уже через 9,8 секунды после начала игры. Завершив карьеру, спортсмен занялся политикой, но в этой деятельности он не преуспел. Так, в 2015 году его уличили в связях с радикалами, а годом позже он был обвинён в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас, по некоторым данным, он живёт в США и работает таксистом.