В выходные в Москве установится самая холодная декабрьская погода за последние 20 лет

"В два последних дня рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Последний раз такая погода, с подобными низкими температурами, была ровно двадцать лет тому назад — в начале декабря 2002 года. То есть это нечастое событие", — сказал эксперт в беседе с RT.