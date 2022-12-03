В выходные в Москве установится самая холодная декабрьская погода за последние 20 лет
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей об очень холодных выходных
В выходные дни из-за мощного антициклона температура воздуха в Москве будет на семь-восемь градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В два последних дня рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи, но не в Москве, а в Архангельске. Последний раз такая погода, с подобными низкими температурами, была ровно двадцать лет тому назад — в начале декабря 2002 года. То есть это нечастое событие", — сказал эксперт в беседе с RT.
Он добавил, что из-за антициклона осадков не ожидается. Ночью возможно до -14 градусов. В воскресенье днём прогнозируется до -9 градусов. По словам Вильфанда, первая часть предстоящей недели тоже будет холодной, но во второй половине погода вернётся к нормальным значениям.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве 3 декабря атмосферное давление повторило рекорд 1954 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская