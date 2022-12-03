Чернышенко: Объём средств по жилищным сертификатам для молодых учёных вырос в 4 раза
Объём средств, выделенных на программу жилищных сертификатов для молодых российских учёных, в текущем году вырос почти в четыре раза. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на II Конгрессе молодых учёных, который проходит в Сочи.
"В этом году в 3,7 раза увеличился объём средств, которые идут на жилищные сертификаты", — отметил он.
Благодаря этому молодые специалисты, как подчеркнул вице-премьер, смогут сосредоточиться на науке, поскольку им не надо думать о проблемах с жильём. Напомним, по условиям льготной программы на сертификат могут рассчитывать учёные, которые не менее пяти лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной Минобрнауки. Возраст специалистов при этом не должен превышать 35 или 40 лет, если уже получена степень доктора наук.
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ТАСС / Василий Кузьмичёнок