В возглавляемой Кличко Администрации Киева прошли обыски

По данным ведомства, ещё в 2015 году одно из местных обществ заключило договор с Администрацией Киева на строительство спортивных объектов, однако за семь лет выполнило обещанное только на треть. При этом отведённые для строительства земли использовались не по назначению. По данному факту, как отметили в ГБР, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливаются участники преступной схемы. Виновным светит до шести лет заключения.