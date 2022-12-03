В возглавляемой Кличко Администрации Киева прошли обыски
Госбюро расследований Украины провело обыски в администрации Кличко
В зданиях Киевского горсовета, возглавляемого Виталием Кличко, прошли обыски. Об этом сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в телеграм-канале.
"Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской госадминистрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью. Изъяты документы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ещё в 2015 году одно из местных обществ заключило договор с Администрацией Киева на строительство спортивных объектов, однако за семь лет выполнило обещанное только на треть. При этом отведённые для строительства земли использовались не по назначению. По данному факту, как отметили в ГБР, было возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливаются участники преступной схемы. Виновным светит до шести лет заключения.
Ранее Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".
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