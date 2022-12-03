В США испугались последствий поспешного введения потолка цен на нефть

Введение потолка цен на чёрное золото из России может вызвать сбои в торговле топливом. В этой связи представители администрации американского президента Джо Байдена пытаются заверить участников мирового нефтяного рынка в том, что нарушений в поставках не будет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, представители мирового нефтяного рынка опасаются тенденции к "чрезмерному соблюдению" ограничений. Они убеждены, что эмбарго может ударить по ценообразованию и приведёт к сбоям в поставках нефти.

"Одной из серьёзных потенциальных проблем будет чрезмерное соблюдение требований, когда посредники решат, что риск слишком велик, и не примут участия [в торговле]", — заявил партнёр Gibson, Dunn and Crutcher Адам Смит.

Ограничения в скором времени вступят в силу, и поэтому многие представители топливного рынка намерены временно прекратить какие-либо действия, чтобы проанализировать все риски и понять, какие их решения могут обернуться санкциями со стороны западных государств, резюмировали авторы.

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.