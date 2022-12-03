Умер чемпион Олимпиады-1972 по баскетболу Алжан Жармухамедов

Олимпийский чемпион Игр 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР по баскетболу и экс-игрок ЦСКА Алжан Жармухамедов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому Змею было 78", — отмечается в публикации красно-синих.

Жармухамедов выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов, став за это время десятикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов 1971 года, золота Олимпиады 1972 года, бронзы Игр 1976 года. Кроме того, он трижды становился чемпионом Европы, а также брал серебро и бронзу мирового первенства.