Десятки тысяч британцев могут остаться без медицинской помощи в декабре из-за забастовок

Примерно 140 тысяч операций и приёмов у врача могут быть отменены в декабре из-за предстоящих забастовок медработников в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Об этом сообщила газета The Times.

Речь идёт о митингах 100 тысяч членов Королевского колледжа медсестринского дела (Royal College of Nursing, RSN), которые запланированы на 15 и 20 декабря. И теперь многие пациенты будут вынуждены ждать ещё несколько месяцев в очереди на получение помощи, а всего в листе ожидания около 7,1 миллиона человек. Уже на следующей неделе десятки тысяч граждан получат уведомления об отмене давно запланированных операций, анализов, медицинских исследований и приёмов у врача.

Теперь же руководство Национальной службы здравоохранения прилагает усилия для того, чтобы профсоюз не втягивал в забастовки отделения неотложной помощи, но пока получает отказ. По данным газеты, по закону медсёстры и медбратья, вышедшие на забастовку, не обязаны сообщать начальству, появятся ли они на рабочем месте, а это только осложняет задачу планирования работы медучреждений. Пока есть данные только о том, что точно будут функционировать в штатном режиме отделения интенсивной терапии, службы диализа и химиотерапии.