Эстония закупит у США системы HIMARS и боеприпасы более чем на 200 миллионов долларов

В рамках сотрудничества в области обороны и безопасности Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве. В 2024 году ожидаются первые поставки.

Также страна закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность которых составляет от 70 до 300 километров.

"В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS", — указали в центре.

Системы, которые будут закуплены у США, произведены компанией Lockheed Martin. Общая стоимость контракта — более 200 миллионов долларов. Глава вооружений RKIK Рамиль Липп назвал это крупнейшим проектом по закупке оружия в Эстонии.