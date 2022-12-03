В кабмине ФРГ оправдались за слова главы Минфина Линднера о войне с Россией

Заявления главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера о ведении Москвой "энергетической войны" против Берлина следует воспринимать не буквально, а символически. Об этом сообщили в кабмине Германии, отвечая на запрос партии "Альтернатива для Германии".

"Термин "энергетическая война" используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что РФ использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей", — указано в ответе, который цитирует РИА "Новости".

При этом в кабмине ФРГ не стали отвечать на вопрос, есть ли у такого конфликта воюющие стороны, а если да, то какие. Отметим, что глава Минфина Германии Линднер в различных интервью часто использует слово "энергетическая война", которую, по его мнению, развязала российская сторона против Берлина.