МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков
В результате беспорядков в Иране, по последним данным, погибло более 200 человек. Как сообщили в МВД государства, ущерб для правительственных, общественных, а также частных организаций в связи с протестами составил не менее 200 миллионов долларов.
"Согласно заявлению Совета национальной безопасности, в ходе недавних беспорядков погибло более 200 человек, в том числе мученики и невинные жертвы, а также участники беспорядков и члены сепаратистских группировок", — сказано в официальном заявлении ведомства.
Лайф сообщал, что в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали её смерть случайной.
ТАСС / AP