Медведев прокомментировал потолок цены на нефть популярным мемом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на решение о потолке цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Он опубликовал в телеграм-канале знаменитый финальный кадр из фильма "Сияние" Стэнли Кубрика. На нём герой Джека Николсона замёрз в снегу.

Как сообщал Лайф, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.