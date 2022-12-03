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3 декабря, 11:47

ВС РФ уничтожили более 30 бойцов Украины на Краснолиманском направлении

Украинские военные предприняли попытку атаки в направлении двух населённых пунктов в Луганской Народной Республике, но потерпели поражение и лишились 30 бойцов, двух боевых машин пехоты и трёх бронеавтомобилей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны", — рассказал Конашенков на брифинге.

Войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении

Войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении

Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Курдюмовки в ДНР и раскрыло подробности боёв за населённый пункт. Глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что это имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Оксана Попова

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