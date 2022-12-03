ВС РФ уничтожили более 30 бойцов Украины на Краснолиманском направлении
Украинские военные предприняли попытку атаки в направлении двух населённых пунктов в Луганской Народной Республике, но потерпели поражение и лишились 30 бойцов, двух боевых машин пехоты и трёх бронеавтомобилей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны", — рассказал Конашенков на брифинге.
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Курдюмовки в ДНР и раскрыло подробности боёв за населённый пункт. Глава ДНР Денис Пушилин уже пояснил, что это имеет стратегическое значение, поскольку Курдюмовка предоставляет российским военным "выход на артёмовскую трассу". А освобождение населённых пунктов Андреевка и Перше Травня союзными войсками даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооружённых сил Украины.
ТАСС / Таисия Воронцова