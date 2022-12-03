ВС РФ уничтожили более 30 бойцов Украины на Краснолиманском направлении

Украинские военные предприняли попытку атаки в направлении двух населённых пунктов в Луганской Народной Республике, но потерпели поражение и лишились 30 бойцов, двух боевых машин пехоты и трёх бронеавтомобилей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны", — рассказал Конашенков на брифинге.