Войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России за сутки сорвали попытку атаки двух ротных тактических групп ВСУ на Купянском направлении, уничтожено более 50 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населённого пункта Котляровка в Харьковской области", — заявил генерал-лейтенант.

Также за сутки ликвидировано: более 50 украинских военнослужащих и техника противника — два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак", уточнили в Минобороны.