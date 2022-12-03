Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.