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Опубликовано 3 декабря 2022, 11:37
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Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Ранее войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и техника противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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