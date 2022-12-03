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3 декабря, 11:37

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Ранее войска России отбили атаку двух ротных групп ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и техника противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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