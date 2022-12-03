Россиян предупредили, что высокий ценник лекарств от кашля — не всегда показатель качества

Существует огромный ассортимент противокашлевых препаратов в самых разных формах выпуска — пастилках, сиропах, таблетках и так далее. Но есть ли разница между дешёвыми лекарствами и дорогими? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Если говорить о сухих порошках в индивидуальных пакетиках, которые необходимо разводить в воде, то они уже хорошо изучены. Такие средства имеют определённые преимущества, хотя бы в силу того, что накоплено огромное количество информации по поводу использования и побочных эффектов этих продуктов, отметил эксперт. К тому же это дешёвый и натуральный препарат, в котором представлены экстракты некоторых растений — чаще всего солодки и алтея. Но есть у подобного средства и недостатки. Например, оно обладает характерным вкусом из-за солодки, однако это вопрос индивидуальных предпочтений.

Препараты, являющиеся альтернативой таким сухим микстурам, зачастую обладают терапевтическим эффектом, объяснил Беспалов. А дорогие микстуры часто содержат довольно экзотические травы, экстракты различных растений, которые в том числе могут вызывать аллергические реакции. Поэтому не стоит думать, что высокий ценник — это лучший выбор. К тому же, подчеркнул специалист, не стоит забывать и о народных средствах.

"Иногда вот такая классика, она в большей степени предпочтительна. Хорошо, когда есть выбор, плохо, когда его нет", — заключил эксперт.