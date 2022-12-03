Авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские лётчики и артиллеристы пресекли атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились более 40 солдат убитыми и ранеными.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге и добавил, что также украинская армия потеряла две боевые машины пехоты и пять автомобилей.