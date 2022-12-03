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3 декабря, 11:35

Авиация и артиллерия ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские лётчики и артиллеристы пресекли атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились более 40 солдат убитыми и ранеными.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге и добавил, что также украинская армия потеряла две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции в районе Червонопоповки в ЛНР

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции в районе Червонопоповки в ЛНР

Ранее Лайф сообщал, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог. Позднее об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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