В порт Хельсинки зашёл американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius

В финский порт Хельсинки зашёл ракетный эсминец США USS Paul Ignatius, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. Туда же прибыли и боевые корабли ВМС Франции и Германии.

Все вышеупомянутые суда принимали участие в военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, проходивших на севере Балтийского моря. В общей сложности в манёврах приняли участие военнослужащие 12 стран. Американский эсминец же присоединился к учениям 25 ноября.

А ранее Лайф сообщал, что в Польше при участии Великобритании и США прошли военные учения стран Вишеградской группы Puma 2022. В них также были задействованы бойцы из Чехии, Словакии и Венгрии. Участие в тренировках приняло почти две тысячи военнослужащих разного рода войск, было привлечено около 300 единиц техники.