В Европарламенте заявили, что Германия не готова к наплыву украинских беженцев этой зимой

Германия не готова к большому наплыву беженцев с Украины, которые начнут активно приезжать в страну и ЕС ближайшей зимой. Об этом газете Welt am Sonntag заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

"Приёмные центры в Германии переполнены, муниципалитеты стонут, кстати, также в таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Австрия... Мы должны быть готовы к тому, что этой зимой в ЕС приедет большое количество украинцев, многие из них — также в Германию. Я боюсь, что мы увидим драматическую зиму беженцев", — заявил Вебер.

По его мнению, в ближайшие месяцы Германия будет вынуждена открыть больше спортзалов для приезжих беженцев, из-за чего придётся существенно ограничить школьные занятия. Однако к такому развитию событий страна просто-напросто не готова, а правительство предпочитает игнорировать данные проблемы.