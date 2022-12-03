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3 декабря, 12:31

В Европарламенте заявили, что Германия не готова к наплыву украинских беженцев этой зимой

Германия не готова к большому наплыву беженцев с Украины, которые начнут активно приезжать в страну и ЕС ближайшей зимой. Об этом газете Welt am Sonntag заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

"Приёмные центры в Германии переполнены, муниципалитеты стонут, кстати, также в таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Австрия... Мы должны быть готовы к тому, что этой зимой в ЕС приедет большое количество украинцев, многие из них — также в Германию. Я боюсь, что мы увидим драматическую зиму беженцев", — заявил Вебер.

По его мнению, в ближайшие месяцы Германия будет вынуждена открыть больше спортзалов для приезжих беженцев, из-за чего придётся существенно ограничить школьные занятия. Однако к такому развитию событий страна просто-напросто не готова, а правительство предпочитает игнорировать данные проблемы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Уэльсе украинских беженцев заставят оплачивать услуги прачечных и еду. В Кардиффе уверены, что этот шаг поможет ускорить интеграцию приезжающих в страну.

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ТАСС / AP / Frank Hammerschmidt

Артур Белкин

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