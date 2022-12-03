"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 декабря, 12:50

СК и прокуратура начали проверку после ДТП с автобусом, который влетел в столб в Саратове

<p>В Саратове водитель автобуса врезался в столб. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/u_yurin/964" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

В Саратове водитель автобуса врезался в столб. Обложка © t.me / Юрий Юрин

По факту ДТП с участием автобуса в Саратове региональное управление Следственного комитета и прокуратура проводят проверку. Об этом сообщается в телеграм-каналах ведомств.

"Следственным отделом по Кировскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадало 10 человек", — сказано в сообщении СУ СКР.

Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин, число пострадавших в результате аварии увеличилось до 11 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии, а у восьми травмы средней степени тяжести. По его словам, дети в ДТП не пострадали.

Также известна и предварительная причина аварии. В региональном правительстве сообщили, что столкновению предшествовал отказ тормозов. Вместе с этим в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области ТАСС заявили, что автобус находился в исправном состоянии.

"Техническое состояние автобуса исправно (рулевая и тормозная системы), медицинское освидетельствование водитель прошёл, путевой лист имеется. [Водитель] нарушил четыре пункта ПДД: 9.10, 8.1, 9.9, 10.1", — приводит агентство слова представителя СК.

В Саратовской области водитель высадил школьника в мороз из-за неработающей карты

В Саратовской области водитель высадил школьника в мороз из-за неработающей карты

Напомним, в Саратове водитель автобуса № 11 не справился с управлением и врезался в столб. Изначально сообщалось, что в ДТП пострадало 10 пассажиров, их госпитализировали.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров