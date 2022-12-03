В Тбилиси сторонники Саакашвили потребовали выпустить политика за границу на лечение

В центре Тбилиси проходит митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Несколько тысяч человек требуют от грузинских властей разрешить 54-летнему политику выехать за границу для прохождения дальнейшего лечения.

Помимо оппозиционеров из "Единого национального движения" и других демонстрантов у офиса правящей партии "Грузинская мечта" собрались бригады патрульной полиции. Обстановка на митинге в настоящее время спокойная. Некоторые участники мероприятия пришли с флагами Украины и США.