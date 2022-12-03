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3 декабря, 12:53

В Тбилиси сторонники Саакашвили потребовали выпустить политика за границу на лечение

<p>Фото с акции сторонников Саакашвили в Тбилиси. Обложка © Twitter /<a href="https://mobile.twitter.com/OlegPanfilov7/status/1599017379538685952/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Oleg-Sandro Panfilov</a></p>

Фото с акции сторонников Саакашвили в Тбилиси. Обложка © Twitter / Oleg-Sandro Panfilov

В центре Тбилиси проходит митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Несколько тысяч человек требуют от грузинских властей разрешить 54-летнему политику выехать за границу для прохождения дальнейшего лечения.

Помимо оппозиционеров из "Единого национального движения" и других демонстрантов у офиса правящей партии "Грузинская мечта" собрались бригады патрульной полиции. Обстановка на митинге в настоящее время спокойная. Некоторые участники мероприятия пришли с флагами Украины и США.

"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня — митинг солидарности", — отметил в разговоре с журналистами член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

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Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.

Наталья Исакова

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