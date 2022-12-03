В Тбилиси сторонники Саакашвили потребовали выпустить политика за границу на лечение
Фото с акции сторонников Саакашвили в Тбилиси. Обложка © Twitter / Oleg-Sandro Panfilov
В центре Тбилиси проходит митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Несколько тысяч человек требуют от грузинских властей разрешить 54-летнему политику выехать за границу для прохождения дальнейшего лечения.
Помимо оппозиционеров из "Единого национального движения" и других демонстрантов у офиса правящей партии "Грузинская мечта" собрались бригады патрульной полиции. Обстановка на митинге в настоящее время спокойная. Некоторые участники мероприятия пришли с флагами Украины и США.
"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня — митинг солидарности", — отметил в разговоре с журналистами член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.