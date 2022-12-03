В Кремле прокомментировали возможный разговор Путина и Макрона

Пока нет точной даты проведения телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Пока точной даты нет", — сказал представитель Кремля.

При этом ранее Макрон подтвердил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. Соответствующее желание французский президент изъявил после беседы с главой МАГАТЭ по теме гражданской атомной энергетики на Украине.

"Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к тому дню, когда все окажутся за столом переговоров", — подчеркнул Макрон.