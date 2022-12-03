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3 декабря, 13:01

В Кремле прокомментировали возможный разговор Путина и Макрона

Песков: Пока нет точной даты разговора Путина и Макрона

Пока нет точной даты проведения телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Пока точной даты нет", — сказал представитель Кремля.

При этом ранее Макрон подтвердил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. Соответствующее желание французский президент изъявил после беседы с главой МАГАТЭ по теме гражданской атомной энергетики на Украине.

"Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, защищать ЗАЭС и готовить диалог к тому дню, когда все окажутся за столом переговоров", — подчеркнул Макрон.

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Напомним, 1 декабря Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным с целью избежать эскалации конфликта на Украине и "добиться конкретных вещей".

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ТАСС / Михаил Терещенко / EPA

Светлана Оперук

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