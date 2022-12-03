На берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружено около 700 тушек мёртвых тюленей, которые разбросаны по разным частям побережья. Об этом сообщает Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства.

В Дагестане на побережье обнаружили около 700 мёртвых тюленей. Видео © t.me / Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе г. Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак, обнаружены туши мёртвых тюленей в количестве 650–700 особей. Инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики", — говорится в сообщении.

Что стало причиной массовой гибели — неизвестно. Сейчас на месте работают специалисты, которые собирают все данные для выяснения обстоятельств произошедшего. В заявлении также подчёркивается, что число мёртвых туш может вырасти.