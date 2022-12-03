При взрыве отопительного котла в школе Омской области пострадал один человек

В селе Пикетное Омской области произошёл взрыв отопительного котла в школьной столовой, пострадал пожилой работник котельной. Региональное управление СКР начало проверку в связи с инцидентом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел на твёрдом топливе в помещении школьной котельной, в результате этого телесные повреждения получил 60-летний оператор котельной, мужчина доставлен в больницу", — указали в пресс-службе.

По данным регионального Роспотребнадзора, котельная отапливала шесть частных домов и среднюю школу, в здании которой также находится детский сад. Учеников школы перевели на дистанционку, а детский сад временно закрыли.

Следователи на месте выясняют причину случившегося. Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.