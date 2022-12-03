Лукашенко заявил, что СВО не прекратится, пока Запад "настроен на продолжение войны"
Российская спецоперация на Украине не закончится, пока Запад "настроен на продолжение войны". Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его мнению, сейчас оппоненты Москвы вовсе не спешат идти на переговоры по урегулированию ситуации.
"Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что "если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или ещё наёмников, то это их право".
Ранее Лайф писал, что Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное Соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Церемония подписания прошла в рамках встречи министров в Минске, где они также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Сайт президента Белоруссии