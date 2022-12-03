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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 3 декабря 2022, 17:20
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Лукашенко заявил, что СВО не прекратится, пока Запад "настроен на продолжение войны"

Российская спецоперация на Украине не закончится, пока Запад "настроен на продолжение войны". Об этом на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его мнению, сейчас оппоненты Москвы вовсе не спешат идти на переговоры по урегулированию ситуации.

"Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что "если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или ещё наёмников, то это их право".

Лукашенко заявил о подготовке военных России и Белоруссии как единой армии
Лукашенко заявил о подготовке военных России и Белоруссии как единой армии

Ранее Лайф писал, что Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное Соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Церемония подписания прошла в рамках встречи министров в Минске, где они также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова
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