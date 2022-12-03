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3 декабря, 17:18

В подмосковном Серпухове водитель насмерть сбил пешехода на переходе

В подмосковном Серпухове мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе. По данным Лайфа, водителя задержали. Предварительно, он был в состоянии опьянения.

В подмосковном Серпухове мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе. Видео © LIFE

В нашем распоряжении оказалось видео ДТП. На кадрах мужчина сначала спокойно переходит двухполосную дорогу по пешеходной зебре, перед которой тормозит автомобиль. Однако в какой-то момент пострадавший резко ускоряется и попадает под колёса мчащейся следом машины. Удар был такой силы, что пешехода подкинуло в воздух и отнесло на несколько метров вперёд. Он погиб на месте.

  • Место, где насмерть сбили пешехода в Серпухове. Фото © LIFE
    Место, где насмерть сбили пешехода в Серпухове. Фото © LIFE
  • Место, где насмерть сбили пешехода в Серпухове. Фото © LIFE
    Место, где насмерть сбили пешехода в Серпухове. Фото © LIFE
  • Водитель, который сбил пешехода в Серпухове. Фото © LIFE
    Водитель, который сбил пешехода в Серпухове. Фото © LIFE

Место, где насмерть сбили пешехода в Серпухове. Фото © LIFE

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СК и прокуратура начали проверку после ДТП с автобусом, который влетел в столб в Саратове

Ранее Лайф писал, что на автотрассе в Чувашии колесо отлетело от КамАЗа и попало в легковушку, водитель погиб. Инцидент произошёл сегодня в 10:10 на 104-м километре автодороги А151 возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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