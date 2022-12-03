В подмосковном Серпухове водитель насмерть сбил пешехода на переходе

В подмосковном Серпухове мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе. По данным Лайфа, водителя задержали. Предварительно, он был в состоянии опьянения.

В нашем распоряжении оказалось видео ДТП. На кадрах мужчина сначала спокойно переходит двухполосную дорогу по пешеходной зебре, перед которой тормозит автомобиль. Однако в какой-то момент пострадавший резко ускоряется и попадает под колёса мчащейся следом машины. Удар был такой силы, что пешехода подкинуло в воздух и отнесло на несколько метров вперёд. Он погиб на месте.