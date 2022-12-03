Британский политик назвал потолок цен на нефть РФ очередным выстрелом Запада себе в ногу

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен иронично оценил введение ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. Он считает, что для России такое решение смехотворно.

"Россия смеётся над ограничением цен G7 и ЕС в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Россия просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, а коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу", — написал он в Twitter.