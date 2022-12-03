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3 декабря, 17:05

Британский политик назвал потолок цен на нефть РФ очередным выстрелом Запада себе в ногу

Британский политик Куртен назвал смехотворным для России введение потолка цен на нефть

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен иронично оценил введение ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. Он считает, что для России такое решение смехотворно.

"Россия смеётся над ограничением цен G7 и ЕС в 60 долларов за баррель на российскую нефть. Россия просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, а коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу", — написал он в Twitter.

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Ранее Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков

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