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3 декабря, 17:00

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв США

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, обыграв национальную команду США со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне.

В составе победителей отличились Мемфис Депай (10-я минута), Дейли Блинд (45+1) и Дензел Дюмфрис (81). А среди американцев мяч в ворота противника забросил Хажди Райт (76). Отметим, что для Депая реализованный гол стал 43-м в составе сборной. Таким образом, он вышел на второе место по этому показателю, обойдя Класа-Яна Хюнтелара.

Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ в седьмой раз в истории. В этом этапе команда сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Австралии, который сегодня начнётся в 22:00 мск.

На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле

На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле

Ранее Лайф рассказывал, что стали известны все пары плей-офф чемпионата мира в Катаре. Так, завтра, 4 декабря, Англия встретится с Сенегалом, а Франция — с Польшей.

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ТАСС / AP / Luca Bruno

Варвара Романова

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