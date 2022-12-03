Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв США

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, обыграв национальную команду США со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне.

В составе победителей отличились Мемфис Депай (10-я минута), Дейли Блинд (45+1) и Дензел Дюмфрис (81). А среди американцев мяч в ворота противника забросил Хажди Райт (76). Отметим, что для Депая реализованный гол стал 43-м в составе сборной. Таким образом, он вышел на второе место по этому показателю, обойдя Класа-Яна Хюнтелара.

Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ в седьмой раз в истории. В этом этапе команда сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Австралии, который сегодня начнётся в 22:00 мск.