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3 декабря, 16:22

"Есть такие мысли": В группе Тутберидзе может появиться танцевальный дуэт

Этери Тутберидзе не исключает, что в её группе может появиться танцевальный дуэт

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не исключает, что в её группе появится танцевальный дуэт после завершения строительства ледового дворца в Ясеневе. Напомним, спортивный объект должен быть готов к 2024 году.

"Ожидается ли в группе появление танцевальных дуэтов? Возможно, после строительства нового катка. Есть такие мысли", — сказала Тутберидзе журналистам в преддверии чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

А ранее Лайф сообщал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не удивилась отказу дочери Тутберидзе и её мужа от выступления на чемпионате России. Диана Дэвис и Глеб Смолкин изначально были включены в предварительные заявки этапов серии Гран-при в Москве и Перми, но дуэт пропустил соревнования. Фигуристы по-прежнему находятся в США.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова

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