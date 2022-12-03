"Есть такие мысли": В группе Тутберидзе может появиться танцевальный дуэт

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не исключает, что в её группе появится танцевальный дуэт после завершения строительства ледового дворца в Ясеневе. Напомним, спортивный объект должен быть готов к 2024 году.

"Ожидается ли в группе появление танцевальных дуэтов? Возможно, после строительства нового катка. Есть такие мысли", — сказала Тутберидзе журналистам в преддверии чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.